نائب محافظ الجيزة يتفقد طريق طراد النيل و"يُعاين" ترعة الزمر لبدء أعمال الرصف

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال التوسعة والتطوير والرصف بطريق طراد النيل بمركز منشأة القناطر.



ويأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك؛ للوقوف على الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل على تذليل أية معوقات.



ووجه نائب المحافظ بتذليل كل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والرصف، مشدداً برفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة



كما عاين النائب طريق ترعة الزمر بمركز أوسيم تمهيدا لبدء أعمال رصف المرحلة الثانية للطريق



رافق نائب المحافظ الأستاذ محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، والدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركة المنفذة لأعمال الرصف.