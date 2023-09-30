مدبولي: أيام قليلة ونعلن أن مصر خالية تمامًا من فيروس "سي"
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استطاعت خلال الـ 9 سنوات الماضية القضاء على فيروس سي.
وأضاف "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أنه مصر كانت معروفة بأنها من أكبر دول العالم إصابة بفيروس سي.
ولفت رئيس مجلس الوزراء، أنه خلال أيام قليلة ستعلن مصر خالية من فيروس سي.
ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.
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