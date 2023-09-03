قومي حقوق الإنسان: تطبيق موبايل لإرسال شكاوى المواطنين قريبا

كتب- محمد نصار:

قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن لجنة الشكاوى لها دور مهم جدا داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضاف بسيوني، أن المجلس يتيح الكثير من الطرق لتلقي الشكاوى من المواطنين في مختلف الأمور المتعلقة بخصوص الإنسان فضلا عن جهود المكاتب المتنقلة وزيارات المحافظات للتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم.

وتابع أن الاستماع إلى شكاوى المواطنين جزء من الأمن القومي المصري لتعريف المواطنين بحقوقهم، ونعمل على بحث إتاحة ارسال الشكاوى من خلال تطبيق موبايل وأنجزنا فيه خطوات مهمة وربما يصدر خلال الفترة المقبلة، ويعمل بشكل رسمي.

وواصل: يعمل التطبيق على إيضاح دور المجلس القومي لحقوق الإنسان ونبحث أسهل تجربة لإتاحة استخدام التطبيق من جانب المواطنين للتيسير عليهم.

وبدأ قبل قليل مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان للإعلان عن تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر.

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