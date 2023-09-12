صور.. الجلاد والمسلماني والشيخ في عزاء والدة تامر أمين

على طائرة خاصة.. الأهلي يغادر إلى السعودية لخوض كأس السوبر الأفريقي

تصوير - محمود عبدالناصر:

قدم الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، واجب العزاء في والدة الإعلامي تامر أمين، مساء الثلاثاء، في مسجد الشرطة بالدراسة.

كما شارك في العزاء: الإعلامي رامي رضوان، والإعلامي عمرو الليثي، وأحمد المسلماني، والإعلامي أسامة الشيخ، والدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر.

وشارك كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنطيم الإعلام بمصر، والنائب مصطفى بكري، واللواء سمير فرج.

وتوفيت السبت الماضي عفاف يحيى والدة الإعلامي تامر أمين، وشيعت الجنازة إلى مثواها الأخير، من مسجد السلام بمدينة نصر.