111 متدربًا.. "الكهرباء": انتهاء تدريب "المجموعة 6" من هيئة كهربة الريف بتنزانيا

كتب- محمد صلاح:

قال قطاع الكهرباء والطاقة إنه يولي أهمية خاصة لبناء وإعداد الكوادر البشرية بالدول الإفريقية؛ تأكيدًا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية.

وقامت الشركة القابضة لكهرباء مصر، خلال الأشهر الستة الماضية، باستقبال 6 مجموعات متتالية من هيئة كهربة الريف، وشركة TANESCO بدولة تنزانيا بإجمالي 111 مشاركًا؛ لحضور البرنامج التدريبي "تخطيط وتصميم شبكات التوزيع وإدارة العقود والمشروعات" لمدة (3) أسابيع لكل مجموعة، متضمنًا زيارات ميدانية لمواقع العمل بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركات التصنيع المحلي.

وشهد المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس هيئة كهربة الريف التنزاني، احتفالية انتهاء البرنامج التدريبي للمجموعة السادسة من هيئة كهربة الريف بدولة تنزانيا، بحضور عدد من قيادات قطاعَي الكهرباء المصري والتنزاني، بمبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد دسوقي أن مصر تقدر الجذور الإفريقية وتدرك جيدًا التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معرباً عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الإفريقية من أجل تحقيق الخطط الطموحة والحق الشرعي لكل دول القارة للتمتع بالسلام والاستقرار والرخاء والتنمية المستدامة.

وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تثمن الدور المهم الذي تقوم به وزارة الخارجية المصرية والممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في مشروعات التعاون مع الدول الإفريقية من خلال عدد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة القدرات البشرية والدعم الفني في مجالات الكهرباء المختلفة.

ونجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لعدد 9100 متدرب من إفريقيا والدول العربية، ويستمر القطاع في نقل الخبرات التي يمتلكها للأشقاء الأفارقة والعرب وتقديم الدعم الفني ومساعدة هذه الدول في إعداد خططها الوطنية؛ خصوصًا في مجالات الكهرباء؛ للوفاء بأهداف التنمية المستدامة.

وأكد دسوقي أن قطاع الكهرباء يستمر في تقديم الدورات التدريبية، والدعم الفني، وإيفاد الخبراء إلى الدول الإفريقية الشقيقة؛ من أجل دعم وتقوية وتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء، للوفاء بأهداف التنمية وتحقيق النفع لكل الأطراف.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عن أمله في قيام السادة المتدربين بنقل المعرفة والمهارات التي اكتسبوها من البرامج التدريبية مع زملائهم؛ لتحقيق الاستفادة القصوى وتحسين الوضع الحالي لقطاع الكهرباء في بلادهم ودعم وتشجيع العلاقات الثنائية بين كل الدول الإفريقية.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم وعرفانهم لمصر شعباً وقيادة والدور المتميز والجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصري لأشقائه من الدول الإفريقية، وحرصوا على تقديم الشكر والإشادة بحفاوة الاستقبال وجودة المحتوى التدريبي وكفاءة المدربين المصريين وما شاهدوه من تطور في مواقع العمل المختلفة وانبهارهم بالأماكن الأثرية وشعورهم بالطمأنينة في بلدهم الثاني مصر، مؤكدين أنهم سيعملون على نقل الخبرة التي اكتسبوها من مصر خلال تلك الفترة إلى بلادهم.