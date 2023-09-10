بعد الزلزال المدمر.. اتصالات توفر مكالمات دولية مجانًا بين مصر والمغرب

أعلنت شركة اتصالات من e& علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منح أسبوع مكالمات مجانية لدولة المغرب الشقيقة في اعقاب الزلزال المدمر الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم.

وقالت شركة اتصالات من e& علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : اتصالات دايماً معاك عشان كده بتديك مكالمات مجانية صالحة لمدة أسبوع و انت في المغرب عشان تطمن اهلك و اصحابك

وتسبب زلزال وقع صباح اليوم بوسط المغرب في وقوع ضحايا و اصابات تخطي عددهم ال 1000 حالة.