حدث في 8 ساعات| إطلاق سراح المصريين المحتجزين في قضية طائرة زامبيا.. واستكمال جلسات الحوار الوطني



كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إطلاق سراح المصريين المحتجزين فى قضية "الطائرة"، ويستكمل الحوار الوطني الجلسات المعلنة للأسبوع السادس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد ٣ سبتمبر إلى الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

وكالة أنباء الشرق الأوسط: قضاء زامبيا يقرر إطلاق سراح المصريين المحتجزين فى قضية "الطائرة"

قررت محكمة لوساكا الفرعية، الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين فى زامبيا، وذلك بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة الوطنية الزامبية، ونقلت عنها وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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انطلاق فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك (النجم الساطع 2023) بمشاركة 34 دولة

انطلقت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع 2023"، والذي تستمر فعالياته حتى 14 سبتمبر الجاري بميادين التدريب القتالي بقاعدة "محمد نجيب" العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية.

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الحوار الوطني يستكمل جلساته العلنية للأسبوع السادس.. 7 موضوعات رئيسية في 3 محاور

يستكمل الحوار الوطني الجلسات المعلنة للأسبوع السادس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد ٣ سبتمبر إلى الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣.

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بمقدار 3 درجات.. الأرصاد: انخفاض في الحرارة بدءا من هذا الموعد

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه لا توجد أمواج مرتفعة بمدينة الإسكندرية، والملاحة البحرية معتدلة على البحر الأحمر ما يجعله مناسب لكل أعمال الصيد، والملاحة البحرية، والتنزه، وارتفاع الأمواج بين 1 إلى 1.5 متر.

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