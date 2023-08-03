أمطار رعدية على هذه المناطق الآن.. الأرصاد تكشف التفاصيل
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كتب- محمد نصار:
قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى بداية تكون السحب الركامية على مناطق من أقصى جنوب البلاد (أبوسمبل - بحيرة ناصر) يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا.
وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه توجد بعض الأتربة والرمال المثارة والتي يصاحبها انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى وجود أجواء حارة رطبة الآن على السواحل الشمالية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 لـ1.5 متر.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج بين 1 و1.5 متر.
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