شرط إعلان السعر قبل وبعد.. 2600 محل مشارك بالأوكازيون الصيفي حتى الآن -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2023 بلغ ما يقرب من 2600 محل حتى الآن.

وأكد أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أنه جار العمل بموسم الأوكازيون الصيفي 2023، مع تشديد الرقابة على الأسواق؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ للتأكد من جدية العروض.

ولفت أبو الفضل إلى استمرار العمل بالأوكازيون الصيفي 2023 وعلى مَن يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.