البابا تواضروس يغادر المجر عائدًا إلى مصر
بودابست - أ ش أ:
غادر قداسة البابا تواضروس الثاني مطار بودابست فرانز ليست الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، عائدًا إلى مصر، بعد انتهاء زيارته للمجر التي استغرقت أربعة أيام.
والتقى قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال الزيارة، رئيسة المجر ورئيس الوزراء ورئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالمجر، وتسلم الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية، وصلى قداس عيد السيدة العذراء بالكنيسة القبطية بالمجر.
كانت الحكومة المجرية قد وجهت دعوة رسمية لقداسة البابا لزيارتها للمشاركة في العيد القومي للمجر.
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سوق مصراوى
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