منع حمل ومضاد حيوي.. تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرات جديدة بشأن وجود أدوية مغشوشة ومُقلّدة في السوق المصري.

وفي منشورها الذي حمل رقم 17 لسنة 2023، حذرت هيئة الدواء من عبوات مقلدة من مستحضر "Tavanic 500 mg tablet"، للتشغيلة رقم "CEG014"، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة.

ويعتبر الدواء من المضادات الحيوية التي يصفها أطباء المسالك البولية لعلاج التهاب البروستاتا، كما يستخدم أيضاً في علاج العدوى التي تصيب الجهاز التناسلي، وجرثومة المعدة.

أما في منشورها رقم 18 لسنة 2023، حذرت هيئة الدواء المصرية من العبوات المقلدة من مستحضر "Oxyprogest Vial" من تصنيع شركة أكديما، للتشغيلة رقم "23301002"، ووجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة.

ويستخدم الدواء كأحد وسائل منع الحمل الهرمونية، إضافة لعلاج لبنزيف الرحمي غير الطبيعي، وسرطان بطانة الرحم.

وقالت الهيئة إنه يمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضرات، بناء على شكل العبوة والوجه الجانبي لها، والشرط الداخلي للدواء.