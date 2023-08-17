دليل استرشادي.. "العمل" تكشف دور الاستراتيجية الوطنية في خلق الوظائف

كتب- محمد أبو بكر:

قال عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي بوزارة العمل: إن الوزارة بصدد عقد اجتماع يضم عددًا من الوزارات والجهات، لمناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية وإطلاقه.

وتُعد الاستراتيجية الوطنية، للتشغيل إحدي خطط وزارة العمل التي ستطلقها بهدف توثيق سياسات سوق العمل وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل وتوفير المعلومات الحقيقية والمشاركة بشكل أوسع في القضاء على البطالة وتوحيد خطط وبرامج الدولة في استراتيجية موحدة.

وبحسب بيان وزارة العمل، فإن الاستراتيجية بمثابة وثيقة قومية موحدة ودليل استرشادي لسوق العمل وتتضمن كافة المحاور من دراسة تشخيصية لتحليل الوضع الحالي وما يشهده سوق العمل من تحديات ووظائف مُستقبلية وعرض الإجراءات المطلوبة من كل الجهات والأطراف المعنية لخلق فرص عمل جديدة تتماشى مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل.

وتسعى وزارة العمل، لمواجهة تحديات الهيكل الديموجرافي لمصر بشكل علمي إحصائي مدروس وما يتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير بعض الثقافات السائدة فضلًا عن عرض المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المستقبلية انطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة العمل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي وأن الإستراتيجية تتضمن أيضاً عدداً من الخطوات منها توثيق الوضع الحالي ودراسة مُقارنة مع دول مُقاربِة من حيث الحجم والوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي ودراسة أخرى لجاذبية سوق العمل المصري وتأثير الاتجاهات العالمية عليه.