الجيزة.. ضبط 2192 قضية تموينية متنوعة خلال شهر



كتب- محمد أبو بكر:

تمكنت محافظة الجيزة، بالإشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين من ضبط ٢١٩٢ قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي ٢٠٠ طنًا، وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وبحسب بيان المحافظة، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.



وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحي زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط ٢٢ قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي ١٧٥ طنًا و ٧٧٩٨ لتر عبارة عن (زيوت طعام وارز وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم واسماك وكفته وحواوشي ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق واعشاب وعصائر ودهانات وسجائر ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاي و مخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات البان وصلصه وخل تفاح وذرة وأدوية)، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتضمّن التقرير ضبط ٨٦٠ قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالي ٢٣ طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

وفي مجال البدالين التموينين تم ضبط قضية تموينية للإستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت طن و ١٩٢٠ لتر زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة تم تجميعها والإستيلاء عليها .



كما تم ضبط ١٣٠٦ قضية في مجال المحال العامة لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإلتزام بالسعر الرسمي وإدارة منشأة بدون ترخيص .



وفي مجال المواد البترولية تم ضبط قضية تجميع واستيلاء علي بنزين ٨٠ . ٩٢ وسولار المدعم من قبل الدولة بإجمالي ٢٠ الف لتر .