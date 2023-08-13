الجريدة الرسمية تنشر قرار تجديد تعيين وليد سامي رئيسا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
القاهرة- أ ش أ:
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2023 بتجديد تعيين وليد سامي جمال الدين رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 12 أغسطس 2023.
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