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الجريدة الرسمية تنشر قرار تجديد تعيين وليد سامي رئيسا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

03:21 م الأحد 13 أغسطس 2023

وليد سامي جمال الدين

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القاهرة- أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2023 بتجديد تعيين وليد سامي جمال الدين رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 12 أغسطس 2023.​

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وليد سامي جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رئيس الجمهورية

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