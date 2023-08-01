برلماني: أدعو المصريين بالخارج للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة



كتب- إسلام لطفي:

حذَّر النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، من استهداف البعض لعلاقة المصريين في الخارج بالدولة المصرية قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتًا إلى أنه مع اقتراب أي استحقاق انتخابي يتم استهداف علاقة الدولة بأبنائها بسيل من الشائعات سواء المتواجدين في الداخل أو الخارج.

ودعا وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة، المصريين في الخارج لكثافة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أنه أمر هام للدولة المصرية، وأنه سينعكس على كثافة المشاركة في الداخل أيضًا.

وطالب النائب طارق الخولي المصريين في الخارج بنقل العقيدة الوطنية من جيل إلى جيل، وخصوصًا الأجيال الثانية والثالثة من المصريين في الخارج.

وشدد على أهمية توحيد صفوف الكيانات المصرية في الخارج، وأهمية عمل الدولة على رقمنة الخدمات القنصلية، مؤكدًا على أن المصريين في الخارج «سند» للدولة المصرية، وأننا في مصر نشعر بتقدير كبير لدورهم.

واستنكر النائب طارق الخولي، مقترحات البعض عبر مواقع التواصل باستقطاع جزء من دخل المصريين في الخارج، موضحًا أنه حديث غير مقبول تمامًا، ولن تقدم الدولة المصرية عليه بأي حال من الأحوال.

وأكد أهمية مساهمة المصريين في الخارج بالتحويلات بالعملة الصعبة، لأنها جزء من موارد الدولة في توفير العملات الأجنبية.