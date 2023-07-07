الأوقاف: انعقاد مقرأة القرآن الكريم للأئمة بمسجد الرحمة بوادي النطرون

القاهرة- أ ش أ:

عقدت مديرية أوقاف البحيرة، مقرأة القرآن الكريم للأئمة بمسجد الرحمة بوادي النطرون بحضور الشيخ محمد محمود أبو حطب مدير المديرية، والشيخ محمد رجب خليفة وكيل المديرية.

يأتي ذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي المستنير، في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم، وضمن فعاليات القافلة الدعوية بوادي النطرون.