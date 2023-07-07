بينها كفتة وحواوشي ولانشون.. ضبط 2278 قضية تموينية في الجيزة خلال يونيو

كتب- أحمد مسعد:

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين من ضبط 2278 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي 152 طنًا، وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحيى زغلول، مدير مباحث التموين بالجيزة، عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 16 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 80 طنًا و5 آلاف لتر عبارة عن زيوت طعام وأرز وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم وأسماك وكفتة وحواوشي ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق وأعشاب وعصائر ودهانات وسجائر ومسطردة ودواجن وطحينة وسكر وشاي ومخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سوداني وجبنة موتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات ألبان وصلصة وخل تفاح وذرة وأدوية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتضمّن التقرير ضبط 903 قضايا في مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالي 27 طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

وفي مجال البدالين التموينيين تم ضبط 3 قضايا تموينية للاستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت 5 أطنان و2454 لتر زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة تم تجميعها والاستيلاء عليها و810 بطاقات تموينية بحوزة مخالفين لصرف السلع المدعمة.

كما تم ضبط 1344 قضية في مجال المحال العامة لعدم حمل شهادة صحية وعدم الالتزام بالسعر الرسمي وإدارة منشأة بدون ترخيص بالإضافة إلى قضية حجب بيع للسلع (السكر) بإجمالي مضبوطات 38 طنا.