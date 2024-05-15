رئيس صحة النواب يكشف سبب الاستعانة بالأطقم الطبية الأجنبية

نشأت علي

و قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية يهدف إلي أثراء المنشات الصحية الحكومية بالخبرات والكفاءات الطبية ،فضلا عن رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل هذة المنشأت التزاما بدور الدولة فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين .

و لفت لافتا إلي إنه سيتم سيتم إشراك المجتمع الاهلي في هذا التطوير .

و حول الاستعانة ببعض الأطقم الطبية الأجنبية داخل المستشفيات الحكومية ،اوضح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن هذا العرف ليس بجديد ،لاسيما فى بعض التخصصات الطبية التى تحتاج إلي الفرق الطبية المتطورة مثل أمراض الأورام .

و أشار الي أن مشروع القانون الذى تقدم من الحكومة كان يلزم بتشغيل نسبة 50% من الأطقم الطبية الأجنبية في المنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام لها،لكن المناقشات داخل اللجنة أنتهت إلي الاستعانة في المستشفيات بألاطقم الطبية المصرية سواء أطباء أو أفراد أو هيئة تمريض أو فنيين لضمان كامل حقوقهم وتشجيعاً لهم على أن يكون لهم الدور الأكبر في جميع المنشآت الصحية داخل مصر.

و قال د أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب قائلا :سيتم تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام بنحو 25% فقط.

و كانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات بحضور وزير الصحة والمستشارين القانونيين بهدف إعدادصياغة متزنة لهذا القانون ،وذلك بمراعاة استمرار تقديم خدمات التأمين الصحي ، وكذلك استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق أحكام القانون .