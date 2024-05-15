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وزارة التعليم: معايير اختيار المعلمين لا تنطبق على عدد كبير من المتقدمين

01:04 م الأربعاء 15 مايو 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:
سأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أعداد المعلمين الذين تم تعيينهم بالفعل ضمن مسابقة الـ30 الف معلم، طبقا للتوجيهات الرئاسية.
وأجاب دكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير قائلا: "استلم فعليا 14600، وهناك 13 ألف و400 تظلم، والآن في مرحلة انتقاء لـ28 ألفا"، لافتا إلى مواجهة مشكلة تتمثل في عدم توافر المعايير والمقاييس المطلوبة في عدد كبير من المتقدمين.


وسأل سالم عن انخفاض البدلات النوعية من 59 مليونا إلى 40 مليونا بانخفاص حوالي 19 مليون جنيه.
وأجاب العميد أحمد نبيل مدير الشؤون المالية بالوزارة، قائلا: "هذا نتيجة المدرسين المبعوثين للسودان لم يسافروا هذا العام".
وسأل سالم عن الزيادة في المواد الخام من 53 مليونا إلى 2.66 مليار بزيادة حوالي 2.6 مليار جنيه.
وأجاب نبيل: "هذه الزيادة تمثل تكاليف الأغذية كانت تسدد من المديريات وأصبحت تسدد من الوزارة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقى رئيس اللجنة، مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن العام المالي 2024/2025.

مجلس النواب وزارة التعليم النائب مصطفى سالم
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