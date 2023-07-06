بالأرقام.. أعداد الركاب في 8 مطارات خلال شهر يونيو الماضي

كتب- محمد عبيد:

كشف الشركة المصرية للمطارات أعداد الركاب داخل المطارات الداخلية خلال شهر يونيو الماضي.

وأظهرت الأعداد تصدر مطار الغردقة الدولي قائمة أعلى المطارات المصرية تشغيلا للحركة الجوية وذلك للشهر الثالث على التوالي، ليأتي بعده في الترتيب مطار شرم الشيخ الدولي وفقا لإحصائية الشركة عن حجم حركة التشغيل بالمطارات المصرية خلال يونيو الماضي.

وأوضحت إحصائية الشركة المصرية للمطارات أن مطار الغردقة الدولي سجل أعلى حركة جوية باستقباله 4792 رحلة جوية على متنهم إجمالي عدد ركاب 705 آلاف راكب.

وجاء مطار شرم الشيخ الدولي في المركز الثانية وسجل إجمالي عدد رحلات وصل إلى 3577 رحلة جوية على متنهم 496 ألف راكب، بينما جاء مطار برج العرب الدولي في المرتبة الثالثة بعدد رحلات بلغ 1736 رحلة جوية على متنها 191 ألف راكب.

وسجل مطار الأقصر الدولي المركز الرابع بعدد رحلات بلغ 768 رحلة جوية حملت على متنها 68 ألف راكب، بينما حل مطار سوهاج في المركز الخامس والذي استقبل 609 رحلات جوية حملت على متنها 71 ألف راكب.

وجاء مطار أسوان الدولي في المركز السادس والذي استقبل 484 رحلة وصل عليها 51 ألف راكب، بينما سجل مطار أسيوط الدولي المركز السابع بإجمالي عدد رحلات جوية 317 رحلة وصل على متنها 33 ألف راكب، وسجل مطار سفنكس الدولي المركز الأخير بإجمالي معدل تشغيل وصل إلى 183 رحلة جوية نقلت على متنها إجمالي عدد حوالي 17 ألف راكب.​