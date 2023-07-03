بعد ارتفاع أسعار اللحوم.. مدير الطب البيطري يكشف مفاجأة عن عدد الأضاحي

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور صبري زينهم، مدير الطب البيطري بالقاهرة، إنه رغم ارتفاع أسعار اللحوم الحية، الماشية بمختلف أنواعها؛ فإن الحديث عن انخفاض أعداد الأضاحي هذا العام غير صحيح.

وأضاف زينهم، خلال حديثه إلى "مصراوي" اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد المذبوحات بالمجازر الآلية بلغ 21 ألف أضحية من أبقار وجاموس وعجول وأغنام وماعز، لافتًا إلى أن الأعداد هذا العام أكثر من سابقتها في الأعوام الماضية.

وذكر مدير الطب البيطري بالقاهرة أن المذبوحات التجارية قبل عيد الأضحى المبارك تجاوزت الـ50 ألف رأس ماشية، موضحًا أن جميع المجازر الحكومية قدمت جميع خدماتها بالمجان للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى.

وأشار زينهم إلى أن وزارة الزراعة دفعت بأعداد كبيرة من الأطباء البيطريين بمختلف المجازر المنتشرة، بالإضافة إلى تكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين؛ خصوصًا خلال فترات الإجازات وإعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، والتي تنتهي غدًا؛ للتعامل مع أية شكاوى أو مشكلات طارئة.

وشهدت البلاد خلال الفترة الماضية ارتفاع حاد في أسعار اللحوم البلدية ومشقاتها؛ حيث قفزت الأسعار من 180 جنيهًا للكيلو إلى 300 جنيه في الكيلو الواحد، ومن 70 جنيه في الكيلو قائم إلى أكثر من 150 جنيهًا؛ في عام، مما فتح باب التساؤل حول تراجع أعداد الأضاحي هذا العام.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد استعدت مبكرًا؛ من خلال استيراد 170 ألف رأس من المواشي من الخارج لتوفير احتياجات السوق المحلية، مقسمين إلى 105 آلاف رأس من العجول للتربية والتسمين في الداخل، و20 ألف رأس من الأغنام، و45 ألف رأس من دولة السودان ودول إفريقية أخرى.

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