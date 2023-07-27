أقل استهلاكا للكهرباء ولا ينتج انبعاثات.. أبرز مميزات المكيف الصحراوي

كتب - محمد صلاح

أعلن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، مميزات استخدام المكيف الصحراوي، ضمن حرص الجهاز على توعية المواطنين بالإستخدام الأمثل للمكيف الصحراوى خاصة فى المناطق التى تشهد ارتفاع كبير فى درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان الحكومة المصرية خطة تخفيف الأحمال، وزيادة أسعار التكييفات الأخرى.

وبحسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن من أهم مميزات المكيف صحراوي ما يلي:

1- يعطي مستوى منخفضًا من البصمة الكربونية، فإنه لا ينتج أي انبعاثات.

2- تحسين نوعية الهواء الداخلي في الغرف من خلال تصفية الملوثات.

3- سهولة تحريك المكيف إلى أي غرفة.

4- يعمل على زيادة مستوى الرطوبة داخل المنزل.

5- يستهلك كهرباء أقل بكثير وهذا يساعدك على ترشيد الكهرباء.