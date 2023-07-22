نائب وزير الكهرباء يوجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن استخدام المصاعد
كتب- محمد صلاح:
قال المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء: إن هناك إجراءات عاجلة تم إبلاغها لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية لاتخاذها وتطبيقها على رأس كل ساعة بهدف تأمين حياة المواطنين اللذين يستخدمون المصاعد للوصول إلى الأدوار العليا التي تتواجد فيها الوحدات السكنية.
وشدد "عسران" في تصريحات لمصراوى، على المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال التوقيت الذي تحدده الشركات لفصل التيار حال الحاجة إليه والمقرر العمل بتوقيتات الفصل الجديدة اعتبارًا من منتصف الليلة الساعة الثانية عشرة ليلًا السبت الموافق 22يوليو.
وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر رأس الساعة لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.
وتكرر الشركة مناشدة المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الفتره المحددة للفصل والمشار إليها.
سوق مصراوى
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