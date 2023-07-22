يؤثر على الصناعة.. تحرك برلماني جديد بشأن انقطاع الكهرباء وتخفيف اﻷحمال

كتب - مصراوي:

تقدمت هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بسؤال الى وزير الكهرباء بشأن خطة الوزارة بشأن تخفيف الأحمال.

وقالت في بيان لها، اليوم:"فوجئنا جميعا بما أعلنت عنه وزارة الكهرباء عن خطة لتخفيف الأحمال، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مبررة ذلك بارتفاع الأحمال بشكل كبير للمرة الأولى في تاريخ معدلات الاستهلاك، كما بدأت شركات التوزيع على مستوى الجمهورية تنفيذ الخطة وتقسيم تخفيض الأحمال على الشركات وتضمنت الخطة فصل التيار الكهربائى لمدة تتراوح من ساعة حتى ساعتين باستثناء المناطق الإستراتيجية كالمستشفيات وأقسام الشرطة والفنادق والمؤسسات الحيوية مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها".

وتابعت:"إلا أن الوزارة حينما اتخذت هذه القرارات تناست أن أصحاب المصانع والمستثمرين متضررين من مثل هذه القرارات، حيث أنه لا يمكن بكل المقاييس المعنية توقف عجلة الإنتاج لساعتان أو أكثر نتاج انقطاع الكهرباء".

وتساءلت:"كيف يمكن للمصانع أن تتوقف عجلة الإنتاج بها وأن يتم قطع الكهرباء عن المصنع لمدد تتفاوت يوميا؟، فهناك بعض الصناعات لا يمكن أن يقطع عنها الكهرباء اثناء خط الإنتاج فذلك يسبب ضرر كبير يشل عملية التصنيع".

وتابعت:"لماذا لم يتم إدراج المصانع (كلها ـأو بعضها أو حتى بناء على نشاط المصنع) ضمن الفئات المستثناة كما نص القرار على استثناء المستشفيات وأقسام الشرطة والفنادق والمؤسسات الحيوية مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحى".

وأضافت:"قطاع الصناعة متضرر بما يكفى ولن يصمد أمام قطع الكهرباء عنه، لاسيما وأن عقود التوريد وأيضا التعاقدات اليومية لتوريد السلع لا يمكن أن تتأخر ولا يمكن أن يتم تحميله بخسائر أكثر مما هو يعاني الآن".

وتابعت:"هذا القرار سيعمل على توقف عجلة الإنتاج وإلى ضرب الخطة الاستراتيجية للنهوض بالصناعة التي علن عنها الرئيس السيسي في مقتل، وسيؤدى هذا القرار غير المدروس الى انهيار بعض المصانع نتاج قطع الكهرباء عنها دون أن توجد الحكومة بدائل لها".

ووجهت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، سؤاﻻ إلى وزير الكهرباء قائلة:" ما هي خطة الوزارة بشأن التعامل مع المصانع والمستثمرين بشأن ما يتعرضون له من خسائر جراء قطع الكهرباء عن عنهم؟، ولماذا لم يتم ادراجهم ضمن المناطق الاستراتيجية المستثناة من هذا القرار خاصة أن الصناعة المصرية مازالت تعاني ولا نستطيع ـن نزيد العبء عليها؟، ولماذا لم تتخذ وزارة الكهرباء التدابير اللازمة من توفير الغاز والغازات قبل الموجة الحرارة والمعلن عنها من هيئة الـأرصاد.

يأتي ذلك بعد أن تقدم أعضاء بمجلس النواب، اليومين الماضيين، بأسئلة لوزير الكهرباء عن الانقطاع المتكرر للتيار خلال الفترة الماضية.