ثقافتنا في إجازتنا.. تفاعل كبير مع عروض قصور الثقافة على شاطئ بلطيم

بعد الحر الشديد.. الأرصاد: انخفاض الحرارة في هذا الموعد

كتب- محمد شاكر:

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، أولى الفعاليات الصيفية بشاطئ النرجس بمصيف بلطيم، خلال اليومين الماضيين، لتقديم محتوى فني وثقافي متنوع لجمهور المدن الساحلية خلال الإجازة الصيفية.

وبدأت الفعاليات بعرض لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية وباقة من أجمل رقصاتها ومنها: الذكر، الفلاحي، التنورة، الحصاد، وسط حضور وتفاعل جماهيري كبير.

وتألقت فرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية بمجموعة من الأغاني الشعبية والدينية بمناسبة ذكرى الاحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة، وتضمنت الفقرات أنشودة أشرقت أنوار محمد غناء جماعي، وإنشاد ديني بعنوان مدد يا نبي، وأغنية كفر الشيخ أداء جماعي للفرقة، ومدح الرسول للشيخ محمد إبراهيم، واحنا المصريين غناء جماعي، وأغنية أنا هنا يا ابن الحلال غناء إسراء سمير، إلى جانب تقديم مجموعة من مواهب مصيف بلطيم في الإلقاء والإنشاد الديني.

ينظم الفعاليات فرع ثقافة كفر الشيخ بالتعاون مع مجلس مدينة بلطيم، وبإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وسط حضور جماهيري غفير، وتقام أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع حتى 15 سبتمبر المقبل.