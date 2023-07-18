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الزراعة تكشف عن أكثر المحاصيل تضررًا من الموجة شديدة الحرارة

06:30 ص الثلاثاء 18 يوليو 2023
الزراعة تكشف عن أكثر المحاصيل تضررًا من الموجة شديدة الحرارة

أرشيفية

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كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور شاكر أبو المعاطى، رئيس قسم الأرصاد بمعمل المناخ الزراعى: إن البلاد تتعرض لموجه شديدة الحرارة على كافة الأنحاء؛ موضحا أن السبب الرئيسى بالإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة الرطوبة العالية التى تتخطى الـ 60% .

ولفت إلى أن المحاصيل الأكثر ضرراً هي المانجو والرومان والطماطم، مطالباً بضرورة تغطية المانجو والرومان بأكياس وقش الأرز للحد من الحرارة المتوجه للنبات.

وتابع: "محصول الطماطم يحتاج إلى أكياس ورقية وري المحاصيل خلال فترات الظهيرة وتكون بكميات محدودة".

وبالنسبة للماشية، أكد أبو المعاطى، على ضرورة تواجد الماشية في أماكن ذات تهوية جيدة وتكون في الظل بالإضافة إلى وضع المياه بعيداً عن الأماكن المشمسة.

وأشار إلى ضرورة وضع كميات قليلة من كميات الطعام خلال فترات الذروة، مضيفًا: أن الكميات المعتادة تعوض بعد الغروب، لأن الحيوان يرغب فى المياه أكثر.

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