رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بالعام الهجري الجديد

كتب- محمد غايات:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هجرية.

وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة العطرة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن.

وفي سياق متصل، تستطلع دار الإفتاء المصرية، مغرب اليوم الاثنين 17 يوليو هلال شهر المحرم 1445 هجرية.

​