شديد الحرارة نهارًا.. الأرصاد تعلن طقس السبت وتحذر المواطنين

ضبط 75 ألف قرص دواء محظور مع راكب قادم من إثيوبيا بمطار القاهرة



كتب- محمد شاكر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، غدا السبت الموافق ١٥ يوليو، على كافة أنحاء البلاد.

وتوقع خبراء الهيئة أن يسود البلاد طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن غدًا تسود الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشماليــة وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا..

القاهرة 37 26

بنهــــا 37 26

دمنهور 37 26

المنصورة 36 26

الزقازيق 37 27

شبين الكوم 37 26

طنطا 36 25

دمياط 34 25

بورسعيد 35 24

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 24

العريش 35 24

رفح 34 25

رأس سدر 38 26

نخل 39 21

كاترين 36 18

الطور 38 26

طابا 38 25

شرم الشيخ 40 30

الاسكندرية 33 24

السلوم 34 21

سيوة 39 20

رأس غارب 38 27

الغردقة 39 29

سفاجا 39 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 38 27

حلايب 38 28

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 36 27

الفيوم 40 24

بني سويف 40 25

المنيا 40 24

أسيوط 41 25

سوهاج 42 26

قنا 44 27

الأقصر 44 28

أسوان 44 29

الوادى الجديد 43 24