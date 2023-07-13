"الطيران المدني" تنظم دورة عن "أسعار النقل الجوي"

كتب- محمد عبيد:

استضافت وزارة الطيران المدني دورة تدريبية تحت عنوان "أسعار النقل الجوي" بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للطيران المدني.

ويأتي هذا التعاون في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، نحو تعزيز التعاون مع الأشقاء العرب في مختلف أنشطة الطيران المدني.

واستمرت الدورة على مدار 5 أيام بمشاركة 40 متدربا من ممثلي إدارات النقل الجوي من الدول العربية الشقيقة شملت دول (المملكة العربية السعودية والمغرب وموريتانيا وليبيا) إلى جانب عدد من ممثلي سلطة الطيران المدني المصري.

وأدار البرنامج الدكتور حسن محمد حسن، أستاذ الإدارة والاقتصاد بجامعتي حلوان وعين شمس، وبإشراف من خالد عنتر، خبير النقل الجوي بالمنظمة العربية للطيران المدني.

وتناولت الدورة تعريف أسس تسعير النقل الجوي سواء لشركات الطيران أو شركات خدمات الطيران بالإضافة إلى الاطلاع على منظومة التسعير عالميا.

وفي ختام الدورة، وزع الملاح هشام عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي بسلطة الطيران المدني المصري، شهادات التقدير على جميع المتدربين الذين اجتازوا الدورة بنجاح.

وأشاد جميع الحضور بالمستوى المتميز للدورة وما استفادوا به من معلومات ذات قيمة عالية في هذا المجال.

جدير بالذكر أن المنظمة العربية للطيران المدني هي منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية، تهدف إلى توثيق التعاون وتطوير العمل بين الدول العربية الأعضاء في مجال الطيران المدني بما يسهم في توحيد الأراء والجهود الفاعلة لمواجهة التحديات التي قد تواجه هذه الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي ويبلغ عدد أعضائها 22 دولة عربية.