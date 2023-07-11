الجيزة: رفع 2845 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات بالهرم والدقي

القاهرة - مصراوي:

قال محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد إنه تم رفع 2845 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات بالهرم والدقي وجنوب الجيزة.

جاء ذلك خلال تكليف المحافظ لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة الحملات على مدار اليوم للتصدي لظاهرة الإشغالات وكافة أشكال التعدي بالطرق العامة لتسيير الحركة المرورية وسير المشاه .

وشدد راشد على ضرورة التواجد الميداني بالشارع للعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه المواطنين بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .

وفي هذا الإطار، نفذت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بقطاع هضبة الأهرام حملة مكبرة استهدفت خلالها مناطق أ، د،ه‍،ب،ك لمواجهة تعديات المقاهي والكافيهات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم الالتزام بمواعيد الغلق حيث أسفرت عن مصادرة 2300 حالة إشغال متنوعة شملت كراسي واستندات وشيش ومعدات وشاشات عرض ودرجات بخارية وتروسكلات، إلى جانب ازالة حمام سباحة مخالف بالعقار رقم 352 أ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشهد حي الدقي، حملة مكبرة مماثلة وذلك استجابة لشكاوي المواطنين شملت ميدان طهران وشوارع التحرير وإيران والتي أسفرت عن رفع 245 حالة إشغال من الكافيهات المخالفة مع تحرير محاضر إشغال للطريق العام وإيداع المضبوطات بمخازن الحي، وشن حي جنوب الجيزة حملة شملت مناطق أبو زارع وجسر الكنيسة وشارع المدبح والتي أسفرت عن رفع 300 حالة إشغال وذلك استجابة لشكاوي المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة .