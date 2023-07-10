وزير الشباب في استقبالهم.. المنتخب الأوليمبي يصل القاهرة بعد فضية أمم إفريقيا - صور

كتب - محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم قادمة من الدار البيضاء بعد حصد فضية بطولة الأمم الأفريقية، حيث خسر من المغرب بهدف مقابل هدفين، وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على التواجد في المطار القاهرة الدولي لاستقبال البعثة.

وتم استقبال البعثة في مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، فور وصولها على متن رحلة مصر للطيران رقم 862 القادمة من مطار كازبلانكا، وسط تسهيلات خاصة بوصولهم.

وخسر المنتخب الأولمبي أمام المغرب في نهائي الأمم الأفريقية بهدف مقابل هدفين، بعد مباراة ماراثونية قدمها نجوم المنتخب رغم اللعب منقوص العدد من الدقائق الأولى لها، وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن التشكيل الأفضل في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والذي شهد تواجد 4 لاعبين من المنتخب الأوليمبي.

وضم تشكيل الكاف الأفضل كلا من :حمزة علاء في مركز حراسة المرمى؛ أفضل حارس مرمى في البطولة، وحسام عبد المجيد في خط الدفاع، وإبراهيم عادل؛ أفصل لاعب في البطولة، وفي خط الهجوم ، أسامة فيصل.

وصعد المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد باريس 2024، بعد وصوله للمباراة النهائية أمام المغرب.