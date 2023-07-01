حدث في 8 ساعات| حقيقة زيادة أسعار الكهرباء.. والقبض على "جزار المونوريل"

كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها ما كشفه مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن اقتراب إقرار الزيادة الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء، وبدء صرف السلع التموينية لشهر يوليو.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مع بداية الصرف.. تعرف على نصيب الفرد من السلع التموينية

بدأت وزارة التموين، اليوم السبت، في صرف السلع التموينية لشهر يوليو من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

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خروجة آخر يوم في العيد.. دليل أبرز أماكن الزيارة في القاهرة

أعلن اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة في القاهرة، استمرار الحدائق في استقبال المواطنين اليوم السبت آخر أيام عيد الأضحى المبارك.

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فتح باب التسجيل لجائزة التميز الداخلي بمجال خدمة العملاء والخط الساخن

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجائزة مصر للتميز الحكومي عن فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني لجائزة التميز الداخلي، لسفراء التميز فى مجال خدمة العملاء والخط الساخن، وذلك بدء من اليوم السبت ١ يوليو وحتى ٣١ يوليو ٢٠٢٣، وذلك في إطار استكمال منظومة التميز الداخلية التي أطلقتها الشركة القابضة.

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التموين: عودة العمل بمراكز تجميع الأقماح المحلية اليوم

فتحت مراكز استقبال الأقماح المحلية أبوابها أمام الموردين اليوم بعد توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

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زيادة أسعار الكهرباء.. سر تأخر إقرار الشرائح الجديدة في 1 يوليو

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إقرار الزيادة الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء متوقفة حتى اللحظة على قرار مجلس الوزراء ببدء تطبيق الأسعار الجديدة للزيادات بشرائح الاستهلاك المختلفة.

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غرامة ضخمة وحبس.. كواليس القبض على "جزار المونوريل" و3 آخرين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تعليق جزار لحوم على أحد أعمدة مرفق المونوريل.

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سبب غلق محل الجزار صاحب واقعة تعليق اللحمة على عمود المونوريل

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، سبب غلق محل الجزار صاحب واقعة تعليق اللحمة على عمود المونوريل في نطاق حي شرق مدينة نصر.

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