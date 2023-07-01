التموين: عودة العمل بمراكز تجميع الأقماح المحلية اليوم



كتب- محمد سامي:

فتحت مراكز استقبال الأقماح المحلية أبوابها أمام الموردين اليوم بعد توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال أحمد مهدي، مستشار الوزير، إن غرف العمليات الخاصة بمتابعة استقبال الأقماح المحلية بالوزارة تستأنف عملها اليوم.

وأشار إلى أن الغرف المركزية بالمديريات ترفع تقريرًا يوميًا لغرفة العمليات المركزية بالوزارة حول نسب التوريد بالمواقع المفتوحة بالمحافظة.

وذكر أن توجيهات وزير التموين تتمثل في فتح المواقع التسويقية حتى شهر أغسطس القادم، إلى جانب تسهيل الأمر على الموردين.

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، أن توجيهات وزير التموين قضت بسداد مستحقات الموردين بحد أقصى 48 ساعة، وأن حافز النخالة الذي وجه به الوزير مازال قائما وهو 10 كيلو نخالة على الأردب الواحد حال تسليم المستندات الدالة على ذلك للمطحن.

وتابع أن غرف العمليات بالمديريات وغرفة عمليات الوزارة تعمل بتناغم تام لتسهيل عمليات التوريد وتذليل أي عقبات أمام الموردين.