مع بداية الصرف.. تعرف على نصيب الفرد من السلع التموينية

كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين، اليوم السبت، في صرف السلع التموينية لشهر يوليو من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

وينظم نصيب الفرد في السلع القرار الوزاري الذي أصدره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بتحديد نصيب الفرد من السلع التموينية المصروفة على بطاقات التموين، كما يلي:

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين، بحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة.

- صرف 1 كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته، وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.

- صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 كيلو للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

- يتم صرف باقي المستحق من الدعم من قائمة سلع المنظومة التموينية، مع وجود حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمة السلع المشتراة لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدًا بقيمة 5 جنيهات.

ويمكن للمواطن صرف الدعم المخصص له من خلال المنافذ التموينية داخل المحافظة، باستخدام البطاقة التموينية بحد أقصى 4 مرات خلال الشهر يتردد فيها على هذه المنافذ.