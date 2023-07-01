خروجة آخر يوم في العيد.. دليل أبرز أماكن الزيارة في القاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة في القاهرة، استمرار الحدائق في استقبال المواطنين اليوم السبت آخر أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال سلطان، لمصراوي، إن حدائق العاصمة شهدت إقبالا كبيرا من جانب المواطنين خلال الأيام السابقة من عيد الأضحى المبارك.

وأكد أن الحدائق المتخصصة في القاهرة وعلى رأسها الحديقة الدولية وحديقة الطفل وحديقة الحرية بالزمالك استقبلت أعداد كبيرة من المواطنين خلال الأيام الماضية.

وتابع أنه تم الاستعداد لعيد الأضحى المبارك بخطة شاملة تضمنت 20 حديقة متخصصة في العاصمة استقبلت المواطنين في العيد.

وأشار اللواء محمد سلطان إلى أن الحدائق مستمرة اليوم في استقبال المواطنين حتى الساعة 12 منتصف الليل.

وذكر أنه تم وقف الإجازات الخاصة بالعاملين في الحدائق خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك من أجل استقبال المواطنين والاستعداد بالشكل الأنسب لذلك.