وزارة العمل تعلن فرص عمل جديدة لذوي الهمم بالقاهرة

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة عن توفير 26 فرصة عمل لذوي الهمم للعمل في الشركة الدولية للتنمية الإدارية والبشرية، والشركة المتحدة إيديوكيشن بالمقطم في تخصصات مختلفة وبرواتب مجزية، للشباب من حملة المؤهلات العليا.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتلك الفئة وتوفير برامج تدريب مناسبة وفرص عمل لائقة لدمجهم في سوق العمل والمشاركة في التنمية في إطار توجيهات القيادة السياسية بدمج وتدريب وتشغيل ذوي الهمم.

وأوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، في تقريره الذي تلقته الوزارة أنه بالتنسيق مع الشركات تم توفير تلك الفرص لذوي الهمم الحاصلين على مؤهلات عليا مناسبة ممن لديهم خبرة لا تقل عن ٣ سنوات في تخصص السوشيال ميديا ولا تقل عن ٥ سنوات في تخصصات المسؤول الإلكتروني والمواد الموسوعية، وبالنسبة لخدمة العملاء أن يكون المتقدمين بلا إعاقة ذهنية وأن تكون حواس البصر والسمع التخاطب سليمة واحتراف أحد اللغات الاجنبية سواء كانت الانجليزية، الألمانية، الهولندية.

وأضاف مدير المديرية، أن باقي التخصصات يشترط فيها إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى جيد ومهارة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وواسعي الثقافة، وإجادة التعامل مع البرامج التعليمية، ويتم التقديم للحصول على تلك الفرص من خلال ديوان مديرية العمل بالقاهرة وعنوانه ٢٧ شارع عين شمس برج الفتح أمام سوبر ماركت الفرجاني ومحطة مترو حلمية الزيتون.