رئيس الإنجيلية ووفد مصر بنيويورك: نتوقع تدخلاً أمريكياً لحل أزمة سد النهضة

كتب- إسلام لطفي:

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، جولة الحوار المصري- الأمريكي بنيويورك وواشنطن.

جاء ذلك على رأس وفد من قيادات المجتمع المدني المصري، ضم كلًّا من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير الدكتور محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، والدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الديار المصرية وأمين عام هيئة الفتوى العالمية، وسميرة لوقا، مدير أول حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بتنظيم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية بالشراكة مع مؤسسات مدنية وكنائس بالولايات المتحدة الأمريكية.

التقى الوفد المصري خلال الجولة عددًا من الشخصيات المهمة والمؤثرة في المجتمع الأمريكي، وكانت بداية الجولة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث شارك الوفد في ندوة بقيادة الدكتورة نيهال سعد، مدير مركز تحالف الحضارات، والتقى الوفد الممثلَ الشخصي للسكرتير العام للأمم لحوار الحضارات السيد Miguel Moratinos، في حضور السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية بنيويورك، وشخصيات عامة وممثلي الكنائس الأمريكية داخل الولايات المتحدة وبعض الشخصيات الدينية والعقائدية الأخرى.

وأشاد Moratinos بإنجازات مصر في مجال الحريات الدينية في السنوات العشر الماضية، قائلًا: "إننا يجب أن نفتخر بما حققنا في زمن بسيط للغاية في مصر"، كما أشاد بجهد الإمام الأكبر والبابا فرانسيس في هذا الصدد.

وشارك عدد كبير من رؤساء الكنائس العالمية الذين أتوا خصيصًا من كل أنحاء الولايات المتحدة لمقابلة الوفد المصري، وذلك بحضور السفير الأمريكى السابق لدى مصر Richard Donny، ودار حوار حول أهمية دور الأديان في تقريب وجهات النظر بدلًا من أن تكون الأديان سببًا للتناحر.

وأوضح رجال الدين الأمريكيون أن بلادهم تواجه الآن أخطار الإرهاب من الداخل فضلًا عن بزوغ ظواهر مثل النازية الجديدة، والعنصرية البيضاء، والحركات المناهضة للآخر، وأن المجتمع الأمريكي الآن يواجه تحديات داخلية ومنها استقطاب وتجنيد الشباب عبر الإنترنت والتواصل الاجتماعي.



والتقى الوفد المصري، في العاصمة الأمريكية واشنطن، عددًا من القيادات الأمريكية بحضور السفير معتز زهران، سفير مصر في واشنطن، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول ما يحدث في مصر والولايات المتحدة وأهمية بناء الجسور بين الشعوب والحاجة إلى التواصل لتقديم الصور الصحيحة عن المجتمع المصري والأمريكي.

والتقى الوفد سفير الحريات الدينية السفير رشاد حسين، وهاريس نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، وتم مناقشة التحديات التي واجهت مصر منذ عام ٢٠١١ مرورًا بحكم الإخوان ثم ثورة ٣٠ يونيو والدور الذي قامت به مصر في مواجهة الإرهاب وكذلك الجماعات الحاضنة له، وتميز اللقاء الذي عُقد مع هاريس، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، بتأكيد عمق العلاقات مع الولايات المتحدة والصداقة والزمالة و"أهمية دور مصر في بناء السلام بالسودان وغزة"، كما أشاد بالعلاقات مع وزارة الدفاع، وبما تحقق في مجال الحريات، ويقدرون الضحايا التي قدمتها مصر في حربها ضد الإرهاب.

وشكر الوفد بعد أن استمع لكل فرد فيه على عمق التحليل وتنوع الموضوعات والإنجازات التي تمت في مصر في زمن قصير للغاية، كما أشاد تحديدًا بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمشروعات التنموية العديدة ومؤتمرات الشباب، وذكر أنه استمع إلى حديثنا المطول حول قضية سد النهضة.



والتقى الوفد، خلال جولة وفد الحوار المصري الأمريكي في واشنطن، أعضاء الكونجرس Rep. Malliotakis Cannon Rep. Richard McCormick Georgia

Rep. Chuck Fleischmann Rep. Debbie Lesk

وتميزت المقابلات بالتنوع الكبير، وتم مناقشة ملف سد النهضة وتشجيع رجال الأعمال والشركات الأمريكية الكبرى بالاستثمار المباشر في مصر أسوة بما يتم الآن مع كبريات الشركات الأوروبية مثل سيمنز، بجانب تشجيع السياحة وعلى هذه النقطة علقت عضو الكونجرس Debbie Lesko من أريزونا بأنها عادت منذ أسبوع من زيارة ممتازة لمصر الأقصر، أسوان، الفرافرة، وأنها شاهدت بنفسها التقدم الكبير في كل المجالات؛ خصوصًا الطرق والكباري، وأشادت ببرامج الزمالة للدراسة في الولايات المتحدة التي يتبناها بعض رجال الأعمال المصريين، حيث استقبلتهم في مكتبها عند زيارتهم لواشنطن.

وعبرت عضو الكونجرس عن تقديرها للرئيس السيسي، واستمعت للإنجازات في مجال الحريات الدينية في مصر وإطلاق المرصد من الأزهر وتصحيح الفكر الديني وما أطلقه الدكتور إبراهيم نجم وفريقه من الفتاوى الصحيحة بلغت مليوناً وأكثر مع متصلين من كل أنحاء العالم وكوننا في مصر نكسب المعركة ضد التطرف.

واستمعت إلى شرح عن إعادة تعمير سيناء والمشروعات العملاقة هناك وشرح عن مبادرة القضاء على فيروس سي وحياة كريمة وجهود القضاء على العشوائيات وتحالف العمل الأهلي، وضمن فعاليات الحوار المصري الأمريكي تم زيارة معهد الولايات المتحدة للسلام USIP التقى الوفد المصري كلاً من

Ambassador Hisham Youssef , Senior Fellow MENA

و Mona Yacoubian , vice president of MENA and North Africa



وتركزت مشاركات الوفد المصري على عدد من القضايا المهمة، ومنها أن مصر شهدت نقله نوعية في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، حيث تصدرت رؤية قيادتها في تحقيق إنجازات في مجال الحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية، مثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في حضور رئيس الجمهورية وإعلان عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني، وإطلاق الحوار الوطني دون أي قيود أو خطوط حمراء ومشاركة كل أطياف المجتمع المصري، وعمل لجنة العفو الرئاسية التي أطلقت حتى الآن ١٤٠٠ نزيل ومشاركة مصر لأول مرة منذ أكثر من ١٩ عامًا في لجنة الخبراء في جنيف للحقوق المدنية والسياسية والاستماع للملاحظات؛ حيث ردت مصر شفاهةً على الأعضاء وكتابةً على كل الملاحظات والانتقادات بصدر رحب، وتستعد مصر دخول نفس التجربة في نوفمبر المقبل في جنيف في موضوع مناهضة التعذيب.

وتم الحوار حول الإنجازات التي تحققت في مجال المواطنة ومكافحة خطاب الكراهية وعدم التمييز؛ خصوصًا في مجال تمكين المرأة والحريات الدينية وذوي الإعاقة، وأن مصر تستضيف تسعة ملايين لاجئ ومهاجر يتمتعون بكل الحقوق والخدمات دون أي تمييز وتتحمل الدولة نفقات باهظة في هذا الإطار، فضلًا عما تقوم به الدولة المصرية على الحدود مع السودان خلال الأزمة الراهنة.

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وأشار الوفد إلى أن مصر هبة النيل وقضية سد النهضة تستوجب تدخلًا مباشرًا من الدبلوماسية الأمريكية على أعلى مستوى؛ فالنيل مصدر حياة لـ١١ دولة وليس حكرًا على أحد، وسط حرص مصري على حل سلمي للأزمة؛ فنحن نتوقع تدخلًا من الولايات المتحدة، حيث إن الأمن الغذائي يرتبط بالأمن المائي والماء حق في الحياة.​