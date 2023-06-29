قصة أثر.. مجموعة حلي الملكة "إياح حتب" والدة الملك أحمس طارد الهكسوس

كتب- محمد شاكر:

لا تزال الحضارة المصرية القديمة تبوح بأسرارها التي تخلب الفكر والوجدان.

وكانت عبقرية الفراعنة أنهم استطاعوا إنشاء حضارة قائمة على العلم والعقل والتفكير ولذا عاشت آثارها إلى الآن، ووصلت لنا منذ آلاف الأعوام.

ولكل أثر قصة وحكاية، وفيما يلي نستعرض مجموعة من حلي الملكة "إياح حتب" والدة الملك أحمس طارد الهكسوس، وهي قطع أثرية مثيرة للدهشة..

ترجع المجموعة إلى بداية عصر الدولة الحديثة حوالى 1550 ق.م، وكان قد عُثر عليها عالم الآثار مارييت في مقبرة الملكة "إياح حتب" بمنطقة ذراع أبو النجا بالأقصر عام 1859.

تضم المجموعة، قلادة عريضة من الذهب زُينت نهايتها برأس صقر، وسلسلة من الذهب بها جعران مطعم باللازورد والتي تعد أحد أجمل قطع الحلي من بداية عصر الأسرة 18.

كما تضم مجموعة متنوعة من الأساور المصنوعة من الذهل منها المطعم باللازورد، والعقيق والفيروز والزجاج الملون، وأساور أخري من الخرز من الذهب والأحجار النصف كريمة.

كما تشمل القطع مرآة مصنوعة من الذهب والبرونز ذات مقبض من خشب الأَرز المطعم بالذهب، ويد مروحة من الخشب المغطى بالذهب وعليها مناظر تعبد للملك كامس.

"إياح حتب" هى زوجة الملك سقنن رع الثانى الذي بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس، وأم كل من الملك كامس والملك أحمس الذى استكمل الحرب ضد الهكسوس واستطاع طردهم من مصر وتأسيس الأسرة 18