السيسي ووزراء وشيخ الأزهر.. 5 صور ترصد أداء صلاة العيد بمسجد القوات الجوية

كتب- إسلام لطفي:

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد القوات الجوية بحضور عدد من قيادات الدولة.

ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، 5 صور رصدت صلاة العيد في مسجد القوات الجوية بحضور الرئيس السيسي وبعض الوزراء وشيخ الأزهر الشريف.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله المسجد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية بالإضافة إلى عدد كبير من قادة ورجال القوات المسلحة والشرطة وكبار رجال الدولة.