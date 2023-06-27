انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك

كتب- محمد سامي:

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة للشعب المصرى بحلول عيد الأضحى المبارك.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":"كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل المولى عز وجل أن يجعله عيد يمن وبركة وتآخي وتراحم، وأن يجعل مصر وشعبها في أمن وأمان إلى يوم الدين.كل عام وأنتم بخير".