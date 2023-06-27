وزير الري: رفع درجة الاستعداد خلال عيد الأضحى لضمان استيفاء الاحتياجات المائية

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه تم رفع درجة الاستعداد بمختلف أجهزة الوزارة أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، لضمان استيفاء الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات ومواجهة كافة أشكال التعديات.

ووجه وزير الري بتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات من خلال عمل نوبتجيات للمهندسين والفنيين، بما يحقق المتابعة المستمرة لكافة عناصر المنظومة المائية.

كما وجه بالمتابعة المستمرة لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف خلال أيام العيد، وخاصة بالنقاط الساخنة والحرجة، والاطمئنان على قطاعات وجسور المجاري المائية، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالي.

وشدد الدكتور سويلم، على استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري لها وإزالتها في مهدها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بهدف الحفاظ على المجاري المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وكان الوزير قد أصدر توجيهاته بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق بالقناطر الخيرية وتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادا للعيد.​