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الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس بعيد الأضحى المبارك

09:18 م الإثنين 26 يونيو 2023

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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كتب- إسلام لطفي:
هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس: "يسعدني أن أهنئ سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله عز وجل، أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام".

وأضاف رئيس المجلس: "نجدد العهد على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء، من أجل استكمال النهضة التي تشهدها البلاد في كل المجالات والأنحاء تحت قيادتكم".

واختتم رئيس المجلس بيانه، قائلًا: "حفظ الله مصر قيادة وشعبًا من كل سوء، وكل عام وسيادتكم ومصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية في أمن وأمان وصحة وازدهار".

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