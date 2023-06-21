الأغرب في مصر.. دعاء فاروق تروي واقعة طلاق حدثت لصديقتها

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الإعلامية دعاء فاروق، عن حالة طلاق تمت لصديقتها بسبب أكل البطيخ، مؤكدة أنها الأغرب في مصر، رغم وجود قصة حب قوية بين صديقتها وزوجها قبل إتمام الزواج.

وقالت "دعاء" في تصريحات عبر برنامج "اسأل مع دعاء" عبر قناة النهار، اليوم، إن صديقتها "حبت زميل لها وتزوجته، وبعد الزواج اكتشفت إنه بيوقف في البلكونة بالفانلة، وبياكل البطيخ كده، وهي متعودة يقطعوا البطيخ، ومتعودة تاكل ترابيزة سفرة وعليها ورد، لكن هما بياكلوا على ورق جرايد، مش بنقول ده عيب، كل بيت له عاداته، لكن بالنسبة لها الحاجات كانت خارجة عن المألوف وكارثة".

وتابعت: "ولما صديقتي كانت بتروح تزور أهل زوجها في القرية، كلهم بياكلوا بأيديهم ومن نفس الأطباق، وهي كانت بتبقى واقفة مذهولة.

وأكملت "دعاء": وهنا بدأ أهل زوجها يتكلموا إنها متنكة عليهم، وحصلت مشاكل كبيرة بينها وبين حماتها، وانفصلت عنه مع أنها كانت بتحبه وكانت قصة حب فظيعة، لأنها مش عايزه أولادها يتربوا بالطريقة دي، وانفصلت فعلا قبل ما تحمل منه".

وأرجعت الإعلامية دعاء فاروق، سبب الطلاق الرئيسي، إلى عدم التكافؤ الاجتماعي بين الزوجين، لأنها من عائلة أرستقراطية.

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