اليوم.. حملة نظافة بمساجد الجمهورية استعدادا لصلاة عيد الأضحى

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تبدأ جميع مديريات وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، وحتى صلاة عيد الأضحى المبارك، بحملة نظافة واسعة داخل مساجد الجمهورية، استعدادًا لصلاة العيد.

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ضرورة حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لصلاة العيد.

وأوضح أن صلاة العيد تقام في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفى الساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء ضوابط وما تم في عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أو في الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.