الحوار الوطني.. كيف يمكن الخروج من تحدي نمو الدين العام؟

كتب- إسلام لطفي

قال الدكتور فرج عبدالله، مدرس الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الخروج من تحدي نمو الدين العام واستهداف خفض عجز الموازنة كسبب رئيس يستلزم حزمة اقتصادية غير نمطية ماليا ونقديا وهيكليا.

وأضاف خلال كلمته في الحوار الوطني، أن ذلك يتلخص في:

١- إطلاق مبادرة وطنية تستهدف تحويل الديون إلى استثمارات من خلال عملية مبادلة الديون باستثمارات بما يدعم تحقيق اهداف وثيقة ملكية الدولة، هذا فيما يتعلق بالدين الخارجى، وكذلك صياغة توريق لأحد الصناديق السيادية(ادارة اصول الدولة غير المستغلة) وطرحها للعامة بالعملة المحلية فيما يتعلق بالدين الداخلي.

٢- صياغة أسقف للدين العام للجهات الحكومةبهدف الحد من نمو العجز الكلي للموازنة.

٣- إعادة صياغة المالية العامة بحيث تحقق مبدأ كفاءة الانفاق العام من جهة وكذا كفاءة الايرادات من جهة أخرى.

٤- إعادة تقييم الطروحات الحكومية بالعملات الاجنبية بهدف تقليص الضغوط على سعر الصرف فى الأجل المتوسط من جهة ومن جهة اخرى الحد من ارتفاع الاسعار الناتج عن مضاربات سعر الصرف في السوق الموازية.

٥- تحقيق مبدأ وحدة الموازنة العامة، بمعا يعزز من ايرادات الموازنة من الاجهزة والهيئات والمؤسسات المختلفة.

٦- على مستوى السياسات النقدية ضرورة صياغة آلية مبتكرة وأكثر سهولة لدخول تحويلات العاملين بالخارج كهدف رئيس لتعزيز مصادر النقد الأجنبي بما يحقق اهداف الشمول المالي المنشودة.

٧- العمل على صياغة مؤشر للجنيه المصري موزون بسلة من العملات بدلاً آلية فوارق التضخم المعمول بها حاليا.

وأوضح أن ذلك ما يمكن صياغته فى إطار ملائم شامل لتعزيز قدرات الاقْتِصَاد الوطني للتعافِي من أعباء الدَّين العامّ.