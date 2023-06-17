مصر للطيران: إقلاع 17 رحلة جوية لنقل 5100 حاج اليوم
كتب- محمد عبيد:
تقلع 17 رحلة جوية على مدار اليوم السبت لنقل 5100 حاج من حجاج بعثة وزارات الداخلية والسياحة والآثار والتضامن، وحجاج قرعة القاهرة والغربية وبني سويف، ومجلسي النواب والشيوخ، وتضامن سوهاج والأقصر وأسوان والترانزيت، وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.
وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران إن رحلات اليوم السبت تشمل 12 رحلة جوية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار جدة، و5 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة، ورحلة من مطار الأقصر إلى جدة.
من جانبه أكد المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت تكثيف الجسر الجوي لنقل 45 ألف حاج على متن 185 رحلة جوية هذا العام ما بين منتظمة وغير منتظمة إلى جدة والمدينة المنورة وذلك في مرحلة الذهاب والتي تنتهي يوم 22 يونيو الجاري.
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