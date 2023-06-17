إحباط محاولة تهريب 101 موبايل وأدوية غالية الثمن بمطار القاهرة



كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من التليفونات المحمولة مخبأة بطرق متنوعة مع راكب عربي الجنسية فور وصوله من دولة بلجيكا، وآخر مصري حاول تهريب كمية من الأدوية غالية الثمن في حقيبته فور وصوله من دولة تركيا، وتم ضبطهما بواسطة رجال الجمارك واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من بروكسيل، استوقف هيثم رجب، مأمور الجمرك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد البحيري، مأمور الجمرك، وطاهر خفاجي، مدير الإدارة، تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب.

وكلف إبراهيم عامر، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، عبد القادر إبراهيم، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط كمية من التليفونات المحمولة مخبأة بإحكام بطرق متنوعة داخل شاشة كمبيوتر ولاب توب وأسفل أطقم قهوة، بلغ عددها 101 تليفون محمول ماركات مختلفة.

والمحاولة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة التركية القادمة من أسطنبول، استوقف علاء خضر، مأمور اللجنة الجمركية، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أنور علي محمد، مأمور الجمرك، وفرج حمدي، رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل إحدى حقائب الراكب.

وكلف إبراهيم طلحة، مدير الحركة المشرف على الصالة، هيثم محمد، مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر وجود كمية من العلب والشرائط الدوائية لعقار Rilutek 50 ml غالي الثمن والخاص بعلاج الأمراض العصبية، بلغ عددها 100 شريط من الدواء.

وأمر أحمد أبو بكر فؤاد، مدير الإدارة الثانية بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 157 ضد الراكب الأول، كما أمر رأفت وهيب عازر مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 158 ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.