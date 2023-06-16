للدارسين بالخارج.. شروط معادلة شهادات الطب والصيدلة والأسنان في مصر

كتب - مصراوي:

يسعى كثير من طلاب الثانوية العامة إلى الحصول على منح كلية أو جزئية في عدد من الدول الأجنبية، أو بهدف الانفتاح على ثقافات أخرى.

ويسعى الكثير من الطلاب إلى الدراسة خارج مصر حالة عدم حصولهم على الحد الأدنى من التنسيق المؤهل للدراسة سواء في جامعات حكومية أو خاصة أو أهلية، أو حتى فروع الجامعات الأجنبية.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات على القواعد والضوابط المنظمة للطلاب المسافرين إلى عدد من الدول الأجنبية للدراسة في بعض الكليات وخاصة الكليات العملية ثم يرغبون في معادلة هذه الشهادات بنظيرتها عقب عودتهم إلى مصر، وفقاً للضوابط الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات.

وفيما يلي القواعد والضوابط المنظمة لدراسة الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري والعلاج الطبيعي والتمريض:

1- الثانوية العامة المصرية أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية.

2- الشهادات الثانوية المعادلة العربية أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي.

3- الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية ضرورة استيفاء مجموعة المواد المؤهلة الأساسية وهي: اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء.

4- في حالة تحويل الطالب قبل حصوله على درجة البكالوريوس يراعى ضرورة استيفائه المواد التكميلية وباقي الشروط المقررة لكل شهادة من هذه الشهادات وفقًا لما هو وارد بدليل مكتب التنسيق.