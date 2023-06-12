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الإسكان: طرح كافيتريات بالمرحلة الأولى بالمنصورة الجديدة

11:33 ص الإثنين 12 يونيو 2023
الإسكان: طرح كافيتريات بالمرحلة الأولى بالمنصورة الجديدة

الإسكان

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كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم طرح 2 كافيتريا بالصف الأمامي بمساحة ( 348م2 ) للكافيتريا بنشاط تأجير شماسي وكراسي ومستلزمات الشاطيء وبيع المأكولات والمشروبات والعصائر.

وبحسب بيان، أضاف عبدالحليم، أنه تم طرح 6 كافيتريات بالصف الخلفي بمساحة (224 م2) للكافيتريا بنشاط بيع المأكولات والمشروبات والعصائر بمنطقة الكورنيش الشرقي بالمرحلة الأولى بالمدينة، وذلك بمقابل الانتفاع لمدة سنتين.

وأشار رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إلى أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 21/6/2023 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

سوق مصراوى

الإسكان مدينة المنصورة الجديدة طرح كافيتريات

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