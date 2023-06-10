حصاد أنشطة التنمية المحلية خلال أسبوع

كتب- مصراوي:

أصدر المركز الإعلامي، التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٣٨ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٣ حتي ٩ يونيو الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت ٣ يونيو

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظات منذ بداية العام المالي الحالي 2022- 2023 حتى بداية منتصف مايو الماضي، وأعلن وزير التنمية المحلية أنه تم إتاحة نحو 32 مليار جنيه من إجمالي الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في قرى ومدن ومراكز المحافظات وذلك حتي منتصف شهر مايو الماضي ، مشيراً إلي إن إجمالي استثمارات خطة العام المالي الحالى٢٠٢٢/٢٠٢٣ يبلغ حوالي ٣٥,٨ مليار جنيه.

الأحد ٤ يونيو

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الثانية بالموجة الـ 21 وحتى الآن ، حيث نجحت الدولة في استرداد أكثر من ٦٠٩ ألف متر مربع بعد إزالة ٢٣٧٩ مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة ، وإزالة ٩٢٨ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة ٣٥٣١ ألف فدان.

وعقد اللواء هشام آمنة، اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة التنمية المحلية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية ، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ورفع التراكمات التاريخية وكذا الإدارة والتشغيل والأولويات فيما يخص مشروعات البنية التحتية بالمنظومة التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية فيما يخص خلايا الدفن الصحي ومصانع تدوير المخلفات على مستوي محافظات الجمهورية .

كما استقبل اللواء هشام آمنة، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة واتحاد الصناعات المصرية، وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي حول تنفيذ مبادرة (شغلك في قريتك) والتي يتم تنفيذها في 4محافظات هي الفيوم والإسماعيلية والمنيا والمنوفية ، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والاتحاد للمساهمة في تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير فرص عمل للشباب وزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على أرض المحافظات المصرية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة دخل الأسر خاصة لأبناء القرى المصرية .

الاثنين ٥ يونيو

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في افتتاح الجلسة الأولى للدورة الثانية، لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي تعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 5 – 9 يونيو وذلك بحضور الرئيس الكينى والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحوالى 28 وزيراً وممثلا للحكومات الأفريقية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية والمحلية، تحت عنوان "مستقبل حضري مستدام من خلال تعددية شاملة وفعالة تحقق أهداف التنمية المستدامة".

كما شارك اللواء هشام آمنة، في جلسة آثر التغيرات المناخية على النزوح والهجرة والهجرات غير الشرعية والتي عقدت على هامش فعاليات الدورة الثانية، لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مؤكدا أن التغيرات المناخية أصبحت حقيقة واقعية لا نتحدث عنها ولكننا نعيشها في مختلف دول العالم حالياً وعلى رأسها دول قارة أفريقيا.

الثلاثاء ٦ يونيو

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في جلسة تحت عنوان "توطين العمل على تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة والتغير المناخي .. الطريق إلى المنتدى الحضري العالمي (WUF12) " والتي عقدت على هامش فعاليات الدورة الثانية، لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماماً كبيراً بالأجندة العالمية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بنفس القدر الذي توليه على المستوى الوطني لبناء دولة حديثة وجمهورية جديدة.

كما التقى اللواء هشام آمنة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع ميمونة محمد شريف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، ووكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة، لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي 2024 .

الأربعاء ٧ يونيو

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جناح منصة " أيادي مصر" بالجناح المصري المصاحب لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مدينة نيروبي بدولة كينيا، وحضر الافتتاح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير وائل نصر الدين، سفير مصر في كينيا، وبمشاركة السيد وليام روتو، الرئيس الكينى، والدكتورة ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة - المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، واسلام مأمون المدير التنفيذي لشركة اي اسواق مصر، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة أن يكون للمنصة حضور في المنتديات والمعارض والأسواق الدولية.

كما شارك اللواء هشام آمنة، بالمؤتمر الصحفي "الخاص بإعلان موعد استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر" والذي عقد على هامش فعاليات الدورة الثانية، لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والتنمية العمرانية، وميمونة الشريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والذي أعلن خلاله عن استعداد مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12 والذي تقرر عقده في مدينة القاهرة عام 2024، متمنيا بان يكون ذا مستوي متميز من حيث المضمون والمحتوي والتنظيم.

الخميس ٨ يونيو

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الاسبوع المقبل هو الاسبوع ال٤٢ والاخير بالخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة لعام 2022 /2023، ليعلن بعده انتهاء الدورات التدريبية بسقارة لهذا العام، مؤكداً أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينفذ خلال الأسبوع المقبل ٥ دورات هي دورة تطوير مهارات وادارة منظومة المجالس والمؤتمرات، وتنمية مهارات القيادات في مجال تطوير الادارة المحلية، وتنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة، وتطوير مهارات وادارة منظومة لجان حماية الطفل وخط النجدة، والدورة التدريبية التأهيلية الثالثة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمراكز السيطرة بالمحافظات، ويستفيد من هذه الدورات ١٢٠ متدرب.

الجمعة ٩يونيو

تلقى اللواء هشام آمنة، تقريراً عن متابعة «سند الخير» منذ إطلاق الوزارة للمبادرة في مارس العام الماضي ٢٠٢٢ وحتى نهاية الأسبوع الحالي، وهو الأسبوع رقم 58 من المبادرة، حيث نجحت المبادرة في تحقيق مبيعات تقدر بحوالي ٢٩٦ مليون جنيه، مشيرا إلى أن المبادرة شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع في اسبوعها الثامن والخمسون، حيث بلغ حجم المبيعات فيه أكثر من 6,9 ملايين جنيه، وطافت خلال هذا الأسبوع في 16 محافظة بعدد 100 سيارة.